मुंबई: देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये (Petrol diesel price hike) सातत्यानं वाढ होत असल्यामुळे सामान्यांचं आर्थिक गणित मात्र पुरतं कोलमडलं आहे. अशात आणखी एक झटका बसला आहे. मुंबईत आजपासून CNG (Compressed Natural Gas) आणि PNG च्या (Piped Natural Gas) दरात वाढ करण्यात आली आहे. नवे दर आजपासून लागू करण्यात आल्याची माहिती महानगर गॅस लिमिटेडकडून (Mahanagar Gas Ltd) देण्यात आली आहे..

मुंबईत महानगर गॅस लिमिटेडने (Mahanagar Gas Ltd) CNG आणि PNG च्या दरात वाढ केली आहे. CNG च्या दरात 2.58 रूपये प्रति किलोग्रॅम वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे एक किलोग्रॅम CNG साठी ग्राहकाला 51.98 रुपये मोजावे लागणार आहे. याआधी हे दर 49.40 रुपये प्रति किलोग्रॅम होते. दरवाढीची अंमलबजावणी आजपासून करण्यात आली आहे. तसेच PNG च्या दरात 55 पैसे प्रति SCM वाढ झाली आहे. घरगुती पाईपलाईन गॅस स्लॅब 1 करता 30.40 रुपये प्रति यूनिट आणि स्लॅब 2 करता 36 रुपये यूनिट असा दर आता आकारण्यात येत आहे. वाढलेल्या दरात टॅक्सचा देखील समावेश आहे. दरम्यान, याच महिन्यात तेल कंपन्यांनी घरगुती गॅसच्या दरात देखील वाढ केली आहे. 25.50 रुपये प्रति सिलिंडर अशी ही दरवाढ करण्यात आली आहे.

MGL announces the revised prices of CNG as ₹. 51.98/Kg and PNG ₹. 30.40/SCM in and around Mumbai w.e.f. midnight of 13thJuly, 2021.

— Mahanagar Gas Ltd. (@mahanagargas) July 13, 2021