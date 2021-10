मुंबई: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education) घेतलेल्या दहावी आणि बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल (Supplementary Exam Results) आज (20 ऑक्टोबर 2021) दुपारी 1 वाजता जाहीर होणार आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवड ( Education Minister Varsha Gaikwad) यांनी ही माहिती दिली आहे. विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांना http://mahresult.nic.in या संकेतस्थळावर निकाल पाहाता येणार आहे. विशेष म्हणजे निकालाची प्रत डाऊनलोड देखील करता येणार आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: आर्यन खानच्या जामिनावर मुंबई कोर्ट आज फैसला सुनावणार

शिक्षण मंडळातर्फे सप्टेंबर महिन्यात पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या 9 विभागीय मंडळामार्फत दहावी आणि बारावीची पुरवणी परीक्षा घेणात आली होती. राज्यभरातून दहावीच्या 42 हजार 634 विद्यार्थ्यांनी 355 केंद्रांवर, तर बारावीच्या 67 हजार 603 विद्यार्थ्यांनी 317 केंद्रांवर परीक्षा दिली होती. या परीक्षेचा निकाल आज दुपारी 1 वाजता जाहीर करण्यात येणार आहे.

Also Read - Online Shopping: पार्सल उघडताच तरुणाला बसला धक्का; ऑनलाईन मागवले सॉक्स, आली 'ब्रा'

शिक्षण मंडळानं दिलेल्या माहितीनुसार, निकाल जाहीर झाल्यानंतर गुरुवार (21 ऑक्टोबर 2021) ते शनिवार (30 ऑक्टोबर) या कालावधीत विद्यार्थी उत्तर पत्रिकेच्या गुणपडताळणीसाठी तर छायाप्रतीसाठी 21 ऑक्टोबर 2021 ते 9 नोव्हेंबर 2021 या काळात ऑनलाईन पद्धतीने विद्यार्थी अर्ज करु शकतात. त्यासाठी शुल्क भरणाही ऑनलाईन पद्धतीने करावा लागणार आहे. त्यासाठी सर्व विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पद्धतीने मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्ज करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करण्यात आली आहे.

📢Imp Announcement: The Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education will declare results of Std 10th & Std 12th Supplementary Exams, 2021 on October 20 at 1 pm.Students can access their results at https://t.co/smigUpoDgw. Best of luck!! @msbshse pic.twitter.com/gSQcRaLkgX

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) October 19, 2021