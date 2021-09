मुंबई : देशातील अनेक राज्यात मोठा दहशतवादी हल्ल्याचा (Terror Attack) कट रचणाऱ्या 6 संशयित दहशतवाद्यांना (Terrorist) मंगळवारी दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. दिल्ली आणि मुंबईसह (Mumbai) काही भागांमध्ये स्फोट आणि दहशतवादी कारवाया करण्याचा त्यांचा कट होता. त्यांचा हा कट पोलिसांनी उधळवून लावला. अटक केलेल्या दहशतवाद्यांच्या चौकशीदरम्यान आणखी काही जणांची नाव समोर येत आहेत. शनिवारी महाराष्ट्र एटीएसने (Maharashtra ATS) जोगेश्वरीतून एका संशयित दहशतवाद्याला अटक केली. त्यानंतर सोमवारी त्यांनी मोठी कारवाई करत मुंब्र्यातून (Mumbra) आणखी एकाला अटक केली आहे.Also Read - BIG NEWS: बाप्पाला निरोप देताना वर्सोवा समुद्रात 5 मुलं बुडाली, दोघांना वाचवण्यात यश

Maharashtra Anti-Terrorism Squad has arrested a suspect from the Mumbra area, to be presented before ATS court today

