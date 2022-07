Maharashtra Assembly Speaker Election Live Update : शिंदे सरकारच्या विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक (Election for Assembly Speaker) आज पार पडली. या निवडणुकीत विधानसभा अध्यक्षपदी भाजप आघाडीचे उमेदवार राहुल नार्वेकर विजयी झाले आहेत. विजयासाठी 145 मतांची गरज असताना नार्वेकर यांना 164 मते मिळाली आहेत. म्हणजेच विजयासाठी आवश्यक असलेल्या 145 मतांपेक्षा त्यांना 19 मतं अधिक मिळाली आहेत. शिवसेनेचे गटनेते तेच असल्याचा दावा करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांना भाजपचे सभापती उमेदवार राहुल नार्वेकर यांच्या बाजूने मतदान करण्यास सांगणारा व्हीप जारी केला आहे. त्यांच्या व्हीपमध्ये आदित्य ठाकरेंसह उद्धव गटातील सर्व आमदारांचा समावेश आहे.Also Read - Who is Rahul Narvekar: कोण आहेत नवे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर? शिवसेना-राष्ट्रवादीशीही घट्ट नातं

#WATCH | Maharashtra: MLAs on Opposition benches shouted "ED, ED" when Shiv Sena Yamini Yashwant Jadhav registered her head count for the Speaker's election in the Assembly.

