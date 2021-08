मुंबई : बारावीच्या निकालाची (Maharashtra HSC Result 2021) प्रतिक्षा आता संपली आहे. बारावीचा निकाल (HSC Result 2021) उद्या 3 ऑगस्ट (मंगळवारी) रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. मंगळवारी दुपारी 4 वाजता विद्यार्थ्यांना आपला निकाल पाहता येणार आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे.Also Read - Maharashtra HSC Result 2021: 12वीचा निकाल 2 ऑगस्टला जाहीर होण्याची शक्यता, निकालाकडे लागले विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष!

📢 𝐈𝐦𝐩 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: The Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education will declare results of Std 12th, 2021 batch on 3rd August at 4pm. Best of luck to all students. #HSC #results #InternalAssessment @CMOMaharashtra @msbshse pic.twitter.com/kfNBZNGFyh

— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) August 2, 2021