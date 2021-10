मुंबई : राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर आता महाविद्यालये सुरू होणार आहेत. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाविद्यालये सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यानंतर उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी 20 ऑक्टोबरपासून राज्यातील महाविद्यालये सुरू (College Open) होणार असल्याची माहिती दिली आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. (Maharashtra College Open: Colleges in the state will start from October 20, Students must take both doses)Also Read - IPL 2021 DC vs CSK : चेन्नईची फायनलमध्ये 'सुपर' एंट्री! ऋतुराज, उथप्पाच्या अर्धशतकी खेळीने दिल्लीचे स्वप्न भंगले

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर आता राज्यात लॉकडाऊनचे निर्बंध हळूहळू शिथिल करण्यात येत आहेत. त्यातच आता महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकाडून घेण्यात आला आहे. मात्र कोरोनाचे नियम पाळून महाविद्यालये सुरु करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी लसीचे दोन्ही डोस घेणे आवश्यक असल्याचेही सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यात 20 ऑक्टोबरपासून कॉलेज सुरू होणार आहे. यासाठई प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळी नियमावली करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, बांधकाम मंत्री आणि सचिव यांची एक बैठक झाली. या बैठकीतच हा निर्णय घेण्यात आलाय. महाविद्यालये 50 टक्के पेक्षा अधिक क्षमतेने सुरू करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाला देण्यात आल्याची माहिती यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

महाविद्यालयांनी कॅम्पस लसीकरण करावे

प्रत्येक जिल्ह्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहून महाविद्यालय सुरू ठेवायचे का नाही हा सर्वस्वी निर्णय स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले नसतील तर महाविद्यालयांनी कॅम्पस लसीकरण आयोजित करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तर वसतिगृह देखील टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचेही लसीकरण पूर्ण झालेले असावे, असं देखील उदय सामंत यांनी सांगितले आहे.