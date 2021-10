मुंबई: महाराष्ट्रात 20 ऑक्टोबरपासून म्हणजेच उद्यापासून महाविद्यालये पुन्हा सुरू होणार (Maharashtra College Reopening) आहेत. या काळात पूर्णपणे लसीकरण केलेले विद्यार्थी, अकृषी महाविद्यालये, राज्य संचालित विद्यापीठे, डीम्ड विद्यापीठे, स्वयं-वित्तप्राप्त विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचे विद्यार्थी ऑफलाइन पद्धतीने वर्गात सहभागी होऊ शकणार आहेत. राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच कोरोनाशी संबंधित नियमांचे पालन करण्याचे आवाहनही सामंत यांनी केले आहे. (Maharashtra College Open: Colleges in the state will start from October 20, Students must take both doses)Also Read - Maharashtra College Open : राज्यातील महाविद्यालये 20 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार; विद्यार्थ्यांनी दोन्ही डोस घेणे आवश्यक

राज्यात कोरोनाच्या (Coronavirus) दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर हळूहळू निर्बंध शिथिल केले जात आहे. याच साखळीतील पुढचा टप्पा म्हणून आता राज्यातील महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी ट्वीट करत लिहिले की "20 तारखेपासून कॉलेज सुरू होत आहेत. विद्यार्थी मित्र व मैत्रीणींना माझे आवाहन आहे सर्वांनी कॉलेजला येताना शासनाने आणि विद्यापीठांनी घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पणाने पालन करा. आपली सुरक्षितता ही देखील आम्हाला महत्वाची आहे. आपणा सर्वांना मनापासून शुभेच्छा!."

राज्यात 20 ऑक्टोबरपासून कॉलेज सुरू होणार आहे. कोरोनाचे नियम पाळून महाविद्यालये सुरु करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळी नियमावली करण्यात आली आहे. दरम्यान हे लक्षात घ्या की केवळ असेच विद्यार्थी शारीरिक रुपात वर्गात उपस्थित राहू शकतील ज्यांचे पूर्ण लसीकरण झाले आहे. महाविद्यालये 50 टक्के पेक्षा अधिक क्षमतेने सुरू करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाला देण्यात आल्याची माहिती यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

महाविद्यालयांनी कॅम्पस लसीकरण करावे

प्रत्येक जिल्ह्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहून महाविद्यालय सुरू ठेवायचे का नाही हा सर्वस्वी निर्णय स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले नसतील तर महाविद्यालयांनी कॅम्पस लसीकरण आयोजित करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तर वसतिगृह देखील टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचेही लसीकरण पूर्ण झालेले असावे, असं देखील उदय सामंत यांनी सांगितले आहे.