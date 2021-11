मुंबई : कोरोना विषाणूच्या (coronavirus) नव्या व्हेरिएंटमुळे संपूर्ण जगात हाहाकार माजल्यानंतर राज्य सरकारने देखील निर्बंध (Maharashtra restrictions) लागू केले आहेत. राज्यात आता लसीचे दोन्ही डोस (vaccination) घेतलेल्यांनाच सार्वजनिक वाहतूकीतून प्रवास करण्यास परवानगी (Travel Guidelines) असणार आहे. आता लसीकरणाशिवाय तुम्हाला सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करता येणार नाहीये. राज्य सरकारने (Thackeray government ) कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटच्या (new variant) पार्श्वभूमीवर प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी हा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.Also Read - Corona Third Wave: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेविषयी राजेश टोपेंचं मोठं वक्तव्य, महाराष्ट्रात कधी येणार? काय होईल परिणाम?

यासंदर्भात राज्य सरकारने नवे निर्बंध आणि मार्गदर्शक तत्त्वे (Maharashtra Corona Guidelines) जारी केले आहेत. यानुसार कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्थळावरून म्हणजेच परदेशातून राज्यात येणाऱ्या सर्व प्रवाशांनी भारत सरकारच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. याशिवाय देशांतर्गत प्रवाशांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर किंवा 72 तासांचा वैध RT-PCR निगेटिव्ह रिपोर्ट असल्यासच त्यांना राज्यात प्रवेश दिला जाणार आहे. Also Read - Corona Third Wave : कोरोनाची तिसरी लाट फेब्रुवारी-मार्चमध्ये येण्याची शक्यता, तज्ज्ञांनी दिला 'हा' इशारा

महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अशी कोणतीही व्यक्ती टॅक्सी/खासगी वाहतूक चारचाकी वाहनात किंवा कोणत्याही बसमध्ये आढळून आल्यास त्याला 500 रुपये दंड, तर ड्रायव्हर/हेल्पर/कंडक्टरकडूनही 500 रुपयांचा दंड आकारला जाईल. बसेसच्या बाबतीत वाहतूक एजन्सीच्या मालकास 1000 रुपये दंड आकारला जाईल. Also Read - Har Ghar Vaccine : आता घरोघरी जाऊन दिली जाणार कोरोनाची लस, पंतप्रधान मोदींनी केली मोहीमेची सुरुवात

