मुंबई : देशातील विविध राज्यात कोरोनाची (coronavirus) दुसरी लाट हळूहळू कमी होत असताना महाराष्ट्रातील 15 जिल्ह्यांमधील कोरोना रूग्णांची संख्या (Maharashtra Corona Update) पुन्हा एकदा वाढू लागली आहे. यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. सध्या देशातील सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रातील आहे. एकीकडे अनेक राज्यांत लॉकडाऊनचे (lockdown) नियम शिथिल करण्यास सुरुवात झाली आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र (Maharashtra covid-19) आणि केरळमध्ये वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे राज्य सरकार पुन्हा एकदा लॉकडाऊन लागू करण्याचा विचार करू शकते.

देशात कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेची (Corona Third Wave) शक्यता असताना अनेक राज्यांनी कोरोनाचे निर्बंध शिथिल केले आहेत. ज्या ठिकाणी अनलॉक जाहीर करण्यात आला तेथे पुन्हा बाजारांमध्ये, दुकानांमध्ये आणि पर्यटनस्थळांवर गर्दी वाढू लागली आहे. लोकांची वाढती गर्दी आणि सोशल डिस्टंसिंगचे नियम न पाळण्यामुळे पुन्हा एकदा कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भात पत्रकार परिषद आयोजित करून माहिती दिली आहे.

देशातील कोरोनाची आजची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर देशाचा पॉझिटिव्हिटी दर आता 2.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मध्य प्रदेशात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या आता शून्यावर पोहोचली आहे. यामुळे देशातील कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आहे, असे म्हणता येईल. मात्र, महाराष्ट्र आणि केरळसह पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागला आहे.

देशात सध्या सर्वाधिक कोरोना केसेस असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक 15 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामुळे राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे. महाराष्ट्रानंतर केरळमधील सर्वाधक 14 जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यापाठोपाठ तामिळनाडूतील (12), ओडिशा (10), आंध्र प्रदेश (10) आणि कर्नाटकमधील 10 जिल्हे आहेत. तसेच आसामधील 6 आणि पश्चिम बंगालमधील 4 जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. यानंतर मेघालय (२), मणिपूर (२), त्रिपुरा (1), गोवा (1), मिझोरम (1), पुडुचेरी (1), अरुणाचल प्रदेशमधील एका जिल्ह्याचा समावेश आहे.