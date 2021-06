मुंबई: राज्यात मंगळवारी दिलासादायक आकडेवारी समोर आहे. (Maharashtra Corona Update) कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा (Corona Second Wave) प्रभाव आता हळूहळू कमी होत आहे. राज्यात गेल्या 24 तासांत कोरोनाचे 14,123 नवे रुग्ण आढळून आले तर 477 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. राज्यात 10 मार्चनंतर पहिल्यांदा रुग्णसंख्येत मोठी घट दिसून आली आहे. कोरोना रुग्णसंख्येत 63 टक्के घट झाली आहे. त्याचबरोबर 35,949 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. Also Read - covid19 third wave : राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट? अहमदनगरमध्ये 9,928 मुलं पॉझिटिव्ह

आरोग्य विभागानं दिलेली माहिती अशी की, राज्यात मंगळवारी 14,123 नवे रुग्ण आढळून आले. त्याचबरोबर 35,949 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून त्यांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या 57,61,015 झाली आहे. आतापर्यत कोरोनानं 96,198 जणांचा बळी घेतला आहे. Also Read - Maharashtra Lockdown Latest Update: मुंबईत काय सुरू-काय बंद राहणार? BMC ची गाईडलाईन जारी

दरम्यान, राज्यात 10 मार्च रोजी कोरोनाचे 13,659 रुग्ण समोर आले होते. त्यानंतर रुग्णवाढीचा आलेख झपाट्यानं वर सरकला होता. गेल्या काही आठवड्यानंतर आता कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी घट झाली आहे. एका दिवसापूर्वी राज्यात कोरोनाचे 15,077 नवे रुग्ण आढळले होते. कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या 54,31,319 झाली आहे. राज्यात सध्या 2,30,681 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम अभिनेत्याला अटक

मुंबईत 830 नव्या रुग्णांची नोंद

मुंबई शहरात गेल्या 24 तासांत 830 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर 23 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे महानगरात कोरोनाबाधित रुग्णांची एकूण संख्या 7,06,118 झाली आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे 14,849 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

धारावीत केवळ 3-

विशेष म्हणजे आशिया खंडातील सर्वात मोठा स्लम एरीया अशी ओळख असलेल्या धारावी परिसरात मंगळवारी केवळ कोरोनाचे 3 नवे रुग्ण आढळून आले. मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, गेल्यावर्षी धारावी कोरोनाचा सर्वात मोठा हॉटस्पॉट ठरला होता. सध्या धारावीत 17 कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. तर आतापर्यंत 6,449 रुग्ण बरे झाले आहेत.