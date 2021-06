मुंबई : अहमदनगर (ahmednagar) जिल्ह्यात मे महिन्यामध्ये तब्बल 9, 928 मुलांना कोरोनाची लागण (Corona infection in children) झाल्याची माहिती समोर आली आहे. केवळ एका महिन्यात 18 वर्षांच्या आतील 9 हजारांहून अधिक मुलांना कोरोनाची लागण झाल्यामुळं जिल्ह्यात कोरोनाची तिसरी लाट (covid19 third wave) तर आली नाही ना? अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. याआधी जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यात देखील याच वयोगटातील 7 हजार 760 मुलांना कोरोनाची (coronavirus) लागण झाली होती. Also Read - धक्कादायक! कोरोनाबाधित महिलेवर रुग्णालयात बलात्कार, उपचारादरम्यान महिलेचा मृत्यू

जिल्ह्याचे सिव्हिल सर्जन सुनील पोखरना यांनी सांगितले की, मुलांमध्ये संसर्गाचं प्रमाण (rate of infection in children) वाढण्यामागचं कारण जिल्ह्यातील एकूण संसर्ग आहे. कारण, जिल्ह्यातील एकूण संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. एप्रिलमध्ये देखील 7 हजार 760 मुलांना संसर्ग झाला होता. मात्र, आतापर्यंत कोणत्याही गंभीर प्रकरणाची नोंद करण्यात आलेली नाही.

अहमदनगर जिल्ह्यात लहान मुलांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग (Corona infection) झपाट्यानं वाढतोय. त्यामुळं या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली आहे. तसंच, जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी जिल्हा रुग्णालयामध्ये कोरोनाबाधित मुलांसाठी स्पेशल वॉर्ड तयार करण्याचे देखील आदेश दिले आहेत.

