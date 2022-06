Maharashtra Floor Test Update: महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संकटाच्या (Maharashtra Political Crises) पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Koshyari ) यांची भेट घेतली. बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी फ्लोर टेस्टची मागणी करत उद्धव ठाकरे सरकारने (Uddhav Thackeray Sarkar) बहुमत गमवल्याचा दावा केला आहे. ‘आम्ही महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पत्र देऊन तत्काळ फ्लोअर टेस्टची मागणी केली आहे’, असे फडणवीस पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.Also Read - Maharashtra Political Crisis Live Update: "याचा अर्थ काय?" मुख्यमंत्र्यांच्या भावनिक आवाहनाला एकनाथ शिंदेंनी दिलं उत्तर

We've given a letter to Mahrashtra Gov & told him that the 39 Shiv Sena MLAs are saying that they don't want to be with NCP,Cong govt; it shows MVA govt has lost the majority. We've requested Gov to direct CM to immediately prove his majority through Floor test: Devendra Fadnavis pic.twitter.com/AfeRr9HjVI

