मुंबई : राज्यामध्ये सध्या कोरोनाचा (Corona Virus) प्रादुर्भाव कमी होत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत चालली आहे. कोरोनाने गेल्या दोन वर्षात अनेकांचा बळी घेतला आहे. अनेकांचे संसार उद्धवस्त झाले, अनेकांनी आपल्या जवळचा माणूस गमावला, तर घरचा आधार गेल्यामुळे अनेक जण रस्त्यावर आले. अनेक मुलांच्या आई-वडिलांचा कोरोनामुळे मृत्यू (Corona Patient Death) झाला त्यामुळे त्यांचा आधार गेला. कोरोनामुळे (Covid-19) ज्या व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे त्यांच्या कुटुंबीयांबाबत राज्य सरकारने (Maharashtra Government) महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुबियांना राज्य शासनाकडून 50 हजारांची मदत दिली जाणार आहे. राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Relief and Rehabilitation Minister Vijay Vadettiwar) यांनी याबाबत घोषणा केली आहे.

विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत ट्वीट केले आहे. त्यानी ट्वीटमध्ये असे म्हटले आहे की, 'कोरोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णाच्या निकटतम नातेवाईकांस 50 हजार रूपये इतका सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमीत करण्यात आला आहे.' तसंच, 'मदतीची रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात (Bank Account) जमा होण्याकरिता ही योजना तयार केली आहे. त्यानुसार मदतीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मृत्यू झालेल्या रुग्णाचे नातेईवाईक राज्य शासनाद्वारे विकसित करण्यात येत असलेल्या वेब पोर्टलवर (Web Portal) ऑनलाईन (Online), किंवा सेतू केंद्रात (Setu Kendra), ग्रामपंचायतीत (Grampanchayat) CSC-SPVमधून अर्ज करु शकेल.' अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कोरोनामुळे आपला आधार गमावलेल्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, आरटीपीसीआर/ मॉलेक्युलर टेस्ट/आरएटी या चाचण्यांमधून पॉझिटिव्ह अहवाल (Corona Test Positive) आलेल्या ज्या व्यक्तीचे अथवा आंतररूग्ण म्हणून रुग्णालयात (Hospital) दाखल झालेल्या ज्या व्यक्तीचे क्लिनिकल डायग्नोसिस कोविड -19 असे झाले होते, त्याच व्यक्तीचे प्रकरण कोरोना मृत्यू प्रकरणासाठी कोविड प्रकरण म्हणून समजण्यात येणार आहे, हे देखील सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.