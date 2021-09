मुंबई : राज्यातील महिला पोलिसांसाठी (women police) आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने (Maharashtra Government) महिला पोलिसांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील महिला पोलिसांच्या कामाचे तास आता कमी होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) महिला पोलिसांच्या कामाचे तास 12 तासांवरुन वरुन 8 तास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे (Maharashtra DGP Sanjay Pandey) यांनी शुक्रवारी याबाबत माहिती दिली.Also Read - Breaking News Live Updates: LPG सिलेंडरचा भडका होणार, 1000 रुपये मोजावे लागणार?

