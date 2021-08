मुंबई : कोरोना लसीचे (Corona vaccine) दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना 15 ऑगस्टपासून मुंबई लोकलने प्रवास (Mumbai Local) करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी लसीच्या दुसऱ्या डोसनंतर 14 दिवसांचे अंतर असणे आवश्यक आहे. मुंबई लोकलमधून प्रवासासाठी बुधवारपासून 65 रेल्वे स्थानकावर क्युआर कोड (QR Code) आधारित पास देण्यास सुरुवात झाली आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) ऑनलाईन पाससाठी पोर्टल लाँच केले आहे. मुंबई महानगर पालिकेने (BMC) याबाबतची माहिती दिली आहे.Also Read - No Vaccination in Mumbai: पुरेशा लससाठ्याअभावी आज आणि उद्या मुंबईतील लसीकरण बंद

एएनआय (ANI) वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘ऑफलाईन कोविड लसीकरण प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया आणि रेल्वे पास (Railway Pass) वितरण प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने आता ऑनलाईन पास (Online Pass) सुविधा देखील सुरु केली आहे. यासाठी सरकारने https://epassmsdma.mahait.org हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्ती (fully vaccinated people ) या पोर्टलवर आपले लसीकरणाचे प्रमाणपत्र आणि ओळख प्रमाणपत्र देऊन ऑनलाईन पास मिळवू शकता.’ Also Read - BIG NEWS: राज्यातील हॉटेल, रेस्तराँ, मॉल्स रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरु राहणार, ठाकरे सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय!

After initiating offline COVID vaccination certificate verification process & railway pass distribution process, Maharashtra govt has now launched online e-pass facility weblink https:/ / https://t.co/F5aciKPNCo. to enable fully vaccinated people to travel in suburban trains: BMC pic.twitter.com/xl3NVpnHdD

— ANI (@ANI) August 12, 2021