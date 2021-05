मुंबई : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं (corona second wave) थैमान घातलं आहे. राज्यात देखील कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी 1 जूनपर्यंत लॉकडाऊन (Lockdown) लागू करण्यात आला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा फैलाव रोखण्यात प्रशासनाला यश आलं आहे. तर काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या संख्येनं वाढत आहेत. यामुळं राज्य सरकारने (maharashtra corona) गृहविलगीकरणाच्या (home isolation) नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. रेड झोनमध्ये असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये गृहविलगीकरणाची सुविधा बंद करण्यात आली असून कोरोनाबाधित रुग्णांना उपचारासाठी कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये (Covid Care Center) दाखल व्हावं लागणार आहे. Also Read - राज्यात 1 जूनपासून अशी असेल अनलॉक प्रक्रिया! मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

माध्यमांशी बोलताना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी सांगितले की, "रेड झोनमध्ये (Red Zone) असलेल्या जिल्ह्यांमधील गृहविलगीकरणाचा पर्याय (Home isolation facility) पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. तसेच कोव्हिड केअर सेंटर (Covid Center) आणि बेड कॅपॅसिटी (Bed capacity) वाढवण्यास देखील सांगण्यात आले आहे". पुढे बोलताना राजेश टोपे म्हणाले, सरसकट चाचण्या करणं टाळायला हवं. बाधितांच्या जवळच्या ज्या रुग्णांना सर्वाधिक धोक आहे तसंच ज्यांना कमी धोका आहे, अशांच्या चाचण्या करण्यावर अधिक लक्ष्य द्यावे लागेल. तसेच, सर्व जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व सरकारी रुग्णालयांचे फायर आणि इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट (Fire and electricity audit) करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे देखील टोपे यांनी सांगितले.

We have decided to stop home isolation for patients of 18 districts where the positivity rate is high. The patients from these districts will have to go to a quarantine center, won't be allowed home isolation: Maharashtra Health Minister pic.twitter.com/09DsGrFuUK

