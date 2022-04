Dilip Walse Patil Video Viral: ‘राज्य सरकारने मशिदीतील हे भोंगे काढले नाही तर त्या मशिदींबाहेर दुप्पट आवाजाने स्पिकर लावून आम्ही हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) वाजवू’, असे वक्तव्य करून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) यांनी नवा वाद निर्माण केला आहे. तर दुसरीकडे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil) यांनी मशिदी अजान सुरू होताच आपले भाषण थांबवल्याचे समोर आले आहे. गृहमंत्र्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल (Viral Video) होत आहे. इतकंच नाही तर अजानला विरोध दर्शवत वादग्रस्त वक्तव्य करणारे राज ठाकरे यांना यांना गृहमंत्र्यांनी इशारा देखील दिला आहे.Also Read - Indian Railway News: फक्त 12.50 रुपयांत नेपाळला पोहोचा, रेल्वेने जाहीर केलं ट्रेनचं टाईमटेबल

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील पुणे जिल्ह्यातील शिरुर येथे एका सभेला संबोधित करत होते. गृहमंत्र्यांचे भाषण सुरू असताना शेजारी असलेल्या मशिदीत अजान सुरु झाले. त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी आपलं भाषण मध्येच थांबवलं. अजान पूर्ण झाल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी आपले भाषण पुन्हा सुरू केलं, या सभेचा व्हिडिओ आता समोर आला असून तो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सध्या मुस्लिम बांधवांचा पवित्र महिना रमजान सुरू आहे. यावेळी गृहमंत्र्यांनी राज ठाकरे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली. इतकंच नाही तर गृहमंत्र्यांनी राज ठाकरे यांना इशारा देखील दिला आहे. समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर पोलिस कायदेशीर कारवाई करतील, असेही गृहमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, सध्या राज ठाकरे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राज्यात राजकारण सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. मशिदीवरील भोंग्यांवरुन आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. अशातच अजान सुरू असताना गृहमंत्र्यांनी आपलं भाषण मध्येच थांबवल्याने वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे.

#WATCH Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil halts his speech midway for Azaan, at an event in Shirur, earlier today pic.twitter.com/IpV35YuIAr

— ANI (@ANI) April 4, 2022