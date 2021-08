मुंबई: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (Maharashtra Board) बारावीच्या निकालाची (Maharashtra HSC Result 2021) प्रतिक्षा आता संपली आहे. आज, 3 ऑगस्टला (मंगळवारी) दुपारी निकाल (HSC Result 2021) जाहीर करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन आपला निकाल पाहता येणार आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे.Also Read - Maharashtra HSC Result 2021: बारावीचा निकाल मंगळवारी दुपारी 4 वाजता जाहीर होणार; विद्यार्थ्यांनो येथे पाहा तुमचा निकाल

शिक्षण मंडळानं गेल्या महिन्यात 16 तारखेला 10 वीचा निकाल (Maharashtra SSC Result 2021) ऑनलाईन जाहीर केला होता. तेव्हापासून 12 वीच्या निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

12 वीचे विद्यार्थी किंवा पालकांना घरबसल्या ऑनलाईन निकाल पाहाता येईल. शिक्षण मंडळाची अधिकृत वेबसाईट mahahsscboard.maharashtra.gov.in आणि mahresult.nic.in वर निकाल पाहाता येणार आहे.

: The Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education will declare results of Std 12th, 2021 batch on 3rd August at 4pm. Best of luck to all students. #HSC #results #InternalAssessment @CMOMaharashtra @msbshse pic.twitter.com/kfNBZNGFyh

— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) August 2, 2021