मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाचा बारावीचा निकाल (Maharashtra HSC Result 2021) आज जाहीर होणार आहे. दुपारी 4 वाजता निकाल जाहीर करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांना आपला निकाल ( HSC Result 2021) पाहण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची अधिकृत वेबसाईट म्हणजेच mahahsscboard.maharashtra.gov.in ला भेट द्यावी लागेल. येथे जाऊन तुम्ही तुमचा निकाल (Maharashtra HSC Result 2021) तपासू शकता. येथे निकाल पाहण्यास काही तांत्रिक अडचण आल्यास किंवा एरर आल्यास इतर पर्याय वापरूनही तुम्हाला निकाल (Maharashtra HSC Result 2021) पाहता येईल. स्टेट बोर्डाच्या वरील संकेतस्थळावर निकाल पाहण्यास अडचण आली तर खाली दिलेल्या संकेत स्थळांवर देखील तुम्ही आपला बारावीचा निकाल (Maharashtra HSC Result 2021) पाहू शकता. (Maharashtra HSC Result 2021: If there is a technical problem to see the 12th result check this websites for Maharashtra state borad HSC Result 2021)

या संकेतस्थळावरही पाहाता येईल निकाल

1. https://hscresult.11 thadmission.org.in

2. https://msbshse.co.in

3. hscresult.mkcl.org

4. mahresult.nic.in. .

5. www.mahresult.nic.in

6. https://msbshse.co.in

असा पाहू शकता बारावीचा निकाल

विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यात आधी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची अधिकृत वेबसाईट म्हणजेच mahahsscboard.maharashtra.gov.in ला भेट द्यावी लागेल.

वेबसाईटवर ‘महाराष्ट्र HSC निकाल 2021’ या लिंकवर क्लिक करा. (निकाल जाहीर झाल्यानंतर ही लिंक अॅक्टिव्ह होईल).

विद्यार्थ्यांनी आपला 12 वीचा रोल नंबर टाकावा आणि सबमिट बटणवर क्लिक करावे.

‘महाराष्ट्र HSC निकाल 2021’ अशी फ्रेम स्क्रीनवर दिसेल.

तुम्ही तुमचा निकाल पाहून. मार्क सर्टिफिकेट ‘डाऊनलोड’ करु शकता.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं (MSBSHSE) गेल्या आठवड्यात 10 वीचा निकाल (Maharashtra SSC Result 2021) ऑनलाईन जाहीर केला. त्यानंतर सीबीएसई बोर्डाने बारावी परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. त्यानंतर आता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या बारावीच्या परीक्षेला निकाल (Maharashtra HSC Result 2021) कधी लागणार याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले होते. अखेर आज दुपारी 4 वाजता बारावीचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.

12 वीचा निकाल 31 जुलैपर्यंत ऑनलाईन जाहीर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) दिले होते. कोर्टाच्या निर्देशानुसार शिक्षण मंडळानं निकाल तयार करण्यासाठी कंबर कसली होती. 12 वीच्या निकाल (Maharashtra HSC Result 2021) तयार करण्याचं काम सुरू असून जुलै महिन्यातच निकाल जाहीर करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण मंडळाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी पूरस्थिती (Flood Situation) असल्यानं निकाल जाहीर होण्यास विलंब झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.