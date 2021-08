मुंबई : राज्यात अनेक दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा पावसाने (Maharashtra Monsoon Update) हजेरी लावली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी सोमवारपासून पावसाला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, हवामान विभागाकडून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला पुढील काही दिवसांसाठी ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) देण्यात आला आहे. तर कोकण, मध्य महाराष्ट्र, आणि विदर्भात यलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी करण्यात आला आहे. ( Heavy rains in the state; This Regions issues Orange and Yellow Alerts Heavy rains in Maharashtra)Also Read - Maharashtra Monsoon Update: राज्यात पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार! 17 आणि 18 ऑगस्टला काही मुसळधार

पावसाच्या पुनरागमनाने बळीराजा सुखावला!

मराठवाड्यात सोमवारी औरंगाबाद आणि जालन्यात पावसाने हजेरी लावली होती. त्यानंतर मंगळवारी परभणी, नांदेडसह अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस (Heavy rain forecast) झाला. विदर्भात देखील अकोला, वर्धा, भंडाऱ्यामध्ये तुफान पाऊस झाला. जवळपास महिनाभरानंतर पावसाने हाजेरी लावल्याने बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पाण्याअभावी सुकू लागलेली पिकं पावसाच्या कमबॅकमुळं पुन्हा एकदा बहरली आहे. त्यामुळे राज्यातला शेतकरी सुखावला आहे. पावसाअभावी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यावर दुबार पेरणीची वेळ आली होती. मात्र पाऊन पुन्हा परतल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळा आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: धोका वाढला! नाशिक जिल्ह्यात आढळले डेल्टा व्हेरिएंटचे 30 रुग्ण

बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा

बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने हवामान विभागाकडून राज्यात येत्या 48 तासात मुसळधार पावसाचा अंदाज (Maharashtra Weather forecast) व्यक्त करण्यात आला आहे. तर मराठवाडा, कोकण, आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर अधिक राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी आता पुन्हा राज्यात मुसळधार पाऊस पडण्यााच अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला होता. त्यानुसार पाऊस सुरु झाला आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: राज्यात कॉलेज सुरु होण्याची शक्यता, उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी दिले संकेत

जुलै महिन्याच्या पावसाने राज्यात हाहाकार

जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाने राज्यात हाहाकार माजवला होता. पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या किनारपट्टी जवळच्या जिल्ह्यांना पावसाचा मोठा फटका बसला. अनेक ठिकाणी महापूरामुळे जिवितहानी देखील झाली. महाड महडमध्ये दरड कोसळून अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. तर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील नागरिकांना पुन्हा एकदा महापुराचा सामना करावा लागला. जुलैमध्ये मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार, तर खान्देश आणि पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये तुलनेने पाऊस कमी झाला. (Maharashtra Monsoon Update: Heavy rains in the state; This Regions issues Orange and Yellow Alerts Heavy rains in Maharashtra)