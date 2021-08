मुंबई : राज्यात पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढणार असल्याचा अंदाज (Maharashtra Monsoon Update) हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला आहे. राज्यात आज आणि उद्या पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाल्याने पुढील दोन ते तीन दिवस पावसाचा जोर वाढणार असल्याचा अंदाज (Maharashtra Weather forecast) व्यक्त केला जात आहे. कोकण विभागासह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात 17 आणि 18 ऑगस्टला (Rain forecast on 17th and 18th August) काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा ( Heavy rain in Maharashtra) अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या उत्तर महाराष्ट्रालाही या काळात दिलासा मिळण्याची शक्यता (Rain Alerts in Maharashtra) आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: धोका वाढला! नाशिक जिल्ह्यात आढळले डेल्टा व्हेरिएंटचे 30 रुग्ण

राज्यात काही भागांत दोन आठवडय़ांपासून पावसाने दडी मारली आहे. त्यामुळे खरिप पिकांबाबतत चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र पाऊस पुन्हा सक्रिय होणार असल्याने बळीराजाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होणार आहे. या स्थितीमुळे महाराष्ट्रातही पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. सोमवारी कोकण विभागात बहुतांश ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडयात काही ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली.

पुढील दोन ते तीन दिवसांत कोकण विभागात बहुतांश भागात मध्यम स्वरूपाचा, तर काही भागांत मुसळधार पावसाचा अंदाज (Heavy rain in state) हवामान खात्याने वर्तवला आहे. मध्य महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी आणि विशेषत: घाट विभागांमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. शिवाय मराठवाडा आणि विदर्भातही अनेक ठिकाणी सोमावारपासूनच पावसाने हजेरी लावली आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसात या विभागात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

पुढील दोन ते तीन दिवसात मुंबई, ठाण्यासह कोकण विभागात पालघर, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांसह काही ठिकाणी मुसळधारांचा अंदाज आहे. मध्य महाराष्ट्रात नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूरमध्ये पावसाचा अंदाज असून घाट विभागांत जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांसह काही भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर विदर्भातील चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये जोरदर पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.