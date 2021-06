मुंबई: हवामान विभागानं (IMD) मुंबई महानगर क्षेत्र आणि कोकणात आजपासून म्हणजेच 9 जून ते 13 जून दरम्यान दिलेला अतिवृष्टीचा इशारा खरा ठरला आहे. मुंबईसह उपनगरात बुधवारी पावसानं दमदार हजेरी लावली आहे. (Monsoon active in Mumbai) मुंबईला पावसानं चांगलंच झोडपलं आहे. (Heavy rains in Mumbai) पहिल्याच पावसात मुंबतील सखल भागांसह अनेक रेल्वे स्थानकांमध्येही पाणी साचलं आहे. दादर, मानखुर्द, सायन परिसरात जोरदार पाऊस होत असल्यानं रेल्वे ट्रॅक पाणीखाली गेला आहे. तर हाय टाईटचा देखील इशारा देण्यात आला आहे. Also Read - #MumbaiRainupdates: पहिल्याच पावसात मुंबईची झाली 'तुंबई', पाहा PHOTO



मुंबईसह उपनगरात मंगळवारी रात्रीपासून पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू आहे. मुंबईत मान्सूनचं आगमन झाल्याची अधिकृत घोषणा हवामान विभागानं अद्याप केलेली नाही. मात्र, दक्षिण-पश्चिम मान्सून आज मुंबईत दाखल होऊ शकतो, असा अंदाज हवामान विभागानं (IMD) वर्तवला आहे.

The following #BEST routed have been diverted due to waterlogging in certain areas:

501,502,504,505 via Mankhurd bridge

7,10,25 via Sion main road.

181 curtailed at Antop Hill Bus Station.

5,6,7,8,21,27 via Ruia College,

Wadala bridge & Antop Hill,Wadala bridge.#MyBMCUpdates

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) June 9, 2021