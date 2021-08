मुंबई : राज्यात कोरोनाच्या (Maharashtra Corona Virus) पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या लॉकडाऊनबाबत (Maharashtra Lockdown) नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी असलेल्या 25 जिल्ह्यांमधील निर्बंध शिथिल (Maharashtra Unlock) करण्यात आले आहेत. या जिल्ह्यातील हॉटेल्स, मॉल्स, दुकानं, जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर आणि स्पा सोमवार ते शुक्रवार या काळात रात्री 8 वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही नवी नियमावली (new regulations)बुधवारी 4 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. (Maharashtra New Guidelines Relief to 25 districts from restrictions! Maharashtra State Government announces new Guidelines)Also Read - Breaking News Live Updates: निर्बंधांपासून 25 जिल्ह्यांना दिलासा! राज्य सरकारची नवी नियमावली जाहीर

राज्यात नव्या कोरोनाबाधित (Maharashtra Corona Virus) रुग्णांची संख्या घटल्याने लॉकडाऊनचे (Maharashtra Lockdown) निर्बंध शिथिल केले जाणार असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली होती. त्यानंतर आज सरकारडून राज्यातील 25 जिल्ह्यांमधील लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल (Maharashtra Unlock) करण्याबाबती नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुंबईकरांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा देखील देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत असल्याचे टोपे सांगितले होते. मात्र तुर्तास लोकल प्रवासाला मुभा देण्यात आलेली नाही. रेल्वे प्रशासनाशी चर्चा करून लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबात निर्णय घेण्यात येईल असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. (Maharashtra New Guidelines Relief to 25 districts from restrictions! Maharashtra State Government announces new Guidelines)

निर्बंध कायम असणारे राज्यातील 11 जिल्हे

राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या अधिक असलेल्या 11 जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊनचे निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे, कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड उत्तर महाराष्ट्रातील अहमदनगर मराठवाड्यातील बीड आणि पालघर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या सर्व 11 जिल्ह्यांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील निर्बंध लागू असणार आहेत. उर्वरित 25 जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.

अशी आहे 25 जिल्ह्यांसाठी नवी नियमावली