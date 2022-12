Maharashtra Police Recruitment: पोलीस भरतीच्या फॉर्ममध्ये ट्रान्सजेंडर्ससाठी तिसरा पर्याय, राखीव जागा

Maharashtra Police Recruitment: ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी आनंदाची बातमी आहे. आता ट्रान्सजेंडर्संना पोलीस भर्तीत सहभागी होता येणार आहे. महाराष्ट्र सरकार त्यासाठी फॉर्मध्ये तिसरा पर्याय उपलब्ध करून देणार आहे.

ट्रान्सजेंडर व्यक्तीसाठी खूशखबर

Maharashtra Police Recruitment: ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना लवकरच पोलिस भर्तीत सहभागी होता येणार आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच पोलीस (MH Police Recruitment) कॉन्स्टेबलच्या पदांसाठी सुरू असलेल्या भरती मोहिमेत राज्य सरकार ट्रान्सजेंडरना अर्ज करण्याची परवानगी (Transgenders Can aply for the post of police constables) देणार आहे. त्यामुळे आता ट्रान्सजेंडर उमेदवार (Transgender Applicants) पोलीस भर्तीसाठी अर्ज करू शकणार आहेत. यासाठी 13 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत आहे आणि ही फॉर्म भरण्याची करण्याची शेवटची तारीख आहे.

ऑनलाइन अर्जामध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी तिसऱ्या पर्यायाची (Transgender Option) तरतूद करण्यात येईल आणि फेब्रुवारी 2023 पर्यंत त्यांच्या शारीरिक चाचण्यांसाठी मानके निश्चित करण्यासाठी नियम तयार केले जातील अशी माहिती गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली होती. तसेच पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीमध्ये दोन पदे ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी राखीव असतील असेही सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे.

महाराष्ट्र पोलिसांनी कॉन्स्टेबल आणि कॉन्स्टेबल-ड्रायव्हर या पदांसाठीच्या भरती अर्जामध्ये ट्रान्सजेंडर समुदायातील अर्जदारांसाठी एक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन अर्जात बदल करणार असल्याची माहिती देखील सरकारने शुक्रवारी न्यायालयाला दिली आहे. सध्या विविध पोलीस आयुक्तालये आणि जिल्हा युनिटमध्ये 2021 ची भरती प्रक्रिया सुरू आहे.

न्यायालयाने सरकारला फटकारले

पोलीस भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी दोन पदे न ठेवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते. तसे न केल्यास संपूर्ण भरती प्रक्रिया थांबविण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. “सात वर्षांपासून हे सरकार गाढ झोपेत आहे. तुम्ही तुमचे काम करत नाही आणि पीडितांना कोर्टात यावे लागते अशा शब्दात न्यायलयाने सरकारीच कानउघडणी केली होती. दरम्यान 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक पदांवर भरती करताना ट्रान्सजेंडरसाठी पदे राखीव ठेवण्यास सांगितले होते. अनेक राज्यांनी त्याची अंमलबजावणीही केली पण महाराष्ट्रात अद्याप ती झालेली नाही. ट्रान्सजेंडरची बाजू मांडणारे वकील क्रांती एलसी यांनी 11 राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधीच तरतूद केली असल्याची माहिती दिली. त्यावर खंडपीठ महाराष्ट्र सरकारला ‘महाराष्ट्र मागे का राहिला? असा प्रश्न विचारला होता.