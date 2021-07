मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसाने (Heavy Rainfall in Maharashta) राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना झोडपून काढले. सतत पडणाऱ्या पावासामुळे अनेक जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे तर काही ठिकाणी दरड कोसळल्याच्या (Landslide) घटना घडल्या. कोकणात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसामुळे पूर आणि दरड कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. पावसामुळे घडलेल्या या दुर्घटनांमध्ये रविवारी आणखी 36 जणांचे मृतदेह सापडले. त्यामुळे या दुर्घटनांमधील बळींचा आकडा 149वर पोहचला आहे. तर 100 जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे मदतकार्यात अडथळे येत आहेत.Also Read - Breaking News Live Updates: तळीये दरड दुर्घटनेत आतापर्यंत 49 जणांचे मृतदेह बाहेर काढले

पूरग्रस्त भागातील बचाव कार्याच्या अहवालाबद्दल मदत व पुनर्वसन विभाने (Relief and rehabilitation divisions) दिलेल्या माहितीनुसार, 'पूर आणि भूस्खलनाच्या (Flood and Landslide) घटनांमध्ये आतापर्यंत 149 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 50 जण जखमी झाले आहेत आणि 100 जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. या दर्घटनांमध्ये आतापर्यंत 3,248 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. पूरामध्ये अडकलेल्या हजारो नागरिकांना सुखरूपपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. तर आतापर्यंत 2,30,000 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे. पूर आणि भूस्खलनामुळे 875 गावं प्रभावित झाली आहेत.'

राज्य सचिवालय नियंत्रण कक्षाच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, 'पश्चिम महाराष्ट्रातील (West Maharashtra) सातारा (Satara) जिल्ह्यात आणखी 28 आणि कोकणातील (Kokan) रायगड जिल्ह्यात (Raigad) आणखी 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने सांगितले की, रायगडमध्ये 60 जण, रत्नागिरीमध्ये 21 जण, सातारामध्ये 41 जण, ठाण्यामध्ये 12 जण, कोल्हापूरमध्ये 7 जण, मुंबईमध्ये 4 जण, सिंधुदुर्ग आणि पुण्यामध्ये प्रत्येकी दोन-दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि पुण्यामध्ये मुसळधार पावसामुळे एकूण 875 गावं प्रभावित झाली आहेत.

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नुकसानग्रस्त भागामध्ये स्थानिक प्रशासन, एनडीआरएफ (NDRF), लष्कराचे जवान (Army Jawan) यांच्यामार्फेत मदतकार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे. राज्य सरकारने (Maharashtra Government) रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन कोटींची आपत्कालीन आर्थिक मदत दिली आहे. सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापूर, ठाणे आणि सिंधुदुर्ग यांनाही प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.