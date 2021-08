मुंबई : गेल्या चार पाच दिवसांपासून राज्यात विविध ठिकाणी पावसाने हजेरी (Maharashtra Rain Update) लावली आहे. 2 दिवसांपासून मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात काही ठिकाणी संततधार तर काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला. त्यानंतर आता पुन्हा राज्यात (Maharashtra Rain) मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पुढील चोवीस तासात राज्यात मुंबई, कोकणसह नाशिकमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. (Maharashtra Rain Update: Rain forecast in Maharashtra in next 24 hours, Heavy rains in Mumbai, Konkan and Nashik!)Also Read - राज्यात 'डेंग्यू'नं वर काढलं डोकं; 11 जणांचा मृत्यू, लेप्टोच्या रुग्णसंख्येत वाढ

विदर्भासह तामिळनाडूमध्ये कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा पाऊस होणार असल्याचा इशारा हवामान खात्याने (Maharashtra Monsoon) दिला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघरसह कोकण आणि नाशिक जिह्यात जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातही जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून ठाणे, कल्याण, रायगड परिसर रायगड आणि मुंबईच्या किनारपट्टीवर ढगाळ वातावरण असल्यानं येत्या काही तासांत मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाने राज्यात हाहाकार माजवला होता. पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या किनारपट्टी जवळच्या जिल्ह्यांना पावसाचा मोठा फटका बसला. अनेक ठिकाणी महापूरामुळे जिवितहानी देखील झाली. महाड महडमध्ये दरड कोसळून अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. तर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील नागरिकांना पुन्हा एकदा महापुराचा सामना करावा लागला. जुलैमध्ये मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार, तर खान्देश आणि पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये तुलनेने पाऊस कमी झाला.