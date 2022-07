Maharashtra Rain Updates: मुंबई शहरातील अनेक भागात आजही मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा (Mumbai Rains) इशारा देण्यात आला आहे. हवामान खात्याने आजही मुंबईत मुसळधार पावसाचा इशारा (Meteorological Department warns) दिला आहे. मुंबई वेगवेगळ्या ठिकाणी मुसळधार पाऊस ते अतिवृष्टीची शक्यता आहे, असे हवामान खात्याने म्हटले आहे. तसेच काही काळ जोरदार वारेही वाहतील (torrential rains with strong winds) आणि त्यांचा वेग 40 ते 50 किमी/तासपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे असा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे (Mumbai Rains Updates) मुंबईतील अनेक भाग जलमय झाले आहेत.Also Read - Maharashtra Rain Live Update: राज्यात तीन जिल्ह्यांमध्ये पुराचा धोका! धरणे भरली, नद्यांना पूर, प्रशासन अलर्ट

Mumbai | Moderate rain in the city and suburbs. Possibility of heavy to very heavy rainfall at isolated places, and possibility of occasional gusty winds reaching 40-50 km/h: IMD

