Maharashtra Rain : गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने (Rain updates) विश्रांती घेतली होती. मात्र आता पाऊस (Rain) पुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे. राज्यासोबत देशभरात पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. परतीच्या पावसासाठी राज्यातील वातावरण हे पोषक झाले असल्याचे हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. आता पुढचे काही दिवस पावसाचा जोर (Maharashtra rain updates) कायम राहणार आहे. दरम्यान विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाचा यलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी करण्यात आला आहे. यामुळे नारिकांनी सतर्क राहावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.

राज्यातील काही भागांमध्ये जोरदार पाऊस झाला. यानंतर आज शुक्रवारीही मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गुरुवारपासूनच राज्यामध्ये परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे. हवामान विभागाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. मुंबईसह राज्यात पुढील 4 दिवस विजांच्या कडकडाटसह पावसाचा इशारा देण्यात आलाय.

Nowcast warning at 0100 Hrs 07.10 : Thunderstorm with lightning and Mod to intense spells of rain with gusty winds reaching 30-40kmph very likely to occur at isol places in districts of Aurangabad Jalna Beed Ahmednagar Jalgoan Dhule Nandurbar next 3-4 hours. TC

-IMD MUMBAI

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) October 6, 2022