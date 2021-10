मुंबई : दिवाळीला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना राज्यातील शाळांना दिवाळीची सुट्टी (School Diwali Holiday) जाहीर करण्यात आली आहे. 28 नोव्हेंबरपासून म्हणजेच उद्यापासून 10 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील शाळांना दिवाळीची सुट्टी (School Holiday) असणार आहे. तर मुंबईतील शाळांना 1 ते 20 नोव्हेंबर दरम्यान दिवाळीची सुट्टी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्वीट करून याबाबत माहिती दिली आहे.Also Read - School Reopen in Maharashtra: शाळेचा पहिला दिवस! आजपासून राज्यातील शाळा सुरु, जाणून घ्या शाळांसाठीचे हे सरकारी नियम!

दिवाळी अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने शाळा कधीपर्यंत सुरु राहणार आणि मुलांना दिवाळीची सुट्टी (Diwali Holiday) कधीपासून मिळणार असा प्रश्ना उपस्थित होऊ लागला होता. अखेर आज सरकारने राज्यातील शाळांना 12 दिवसांची दिवाळी सुट्टी जाहीर केली आहे. गुरुवारी 28 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील शाळांना (Maharashtra School) दिवाळीची सुट्टी असणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक अशा सर्व शाळांना २८ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर २०२१ दरम्यान दिवाळी सणाची सुट्टी असेल.या कालावधीत शाळांकडून सुरू असलेले ऑनलाइन अध्यापनही बंद राहील. सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! pic.twitter.com/KaAMvHDadk — Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) October 27, 2021

दरम्यान, मुंबईतील शाळांमध्ये (Mumbai School) सुट्ट्या जाहीर झाल्या नव्हती त्यामुळे पालक आणि शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. पालकांना दिवाळीच्या सुट्टीतले नियोजन करता येत नव्हते. मात्र आता मुंबईतील शाळांनाही दिवाळीची सुट्टी (Mumbai School Holiday) जाहीर करण्यात आली आहे. 1 नोव्हेंबप ते 20 नोव्हेंबर दरम्यान मुंबईतील शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. शिक्षण निरीक्षकांनी 1 ते 20 नोव्हेंबरपर्यंत सुट्टी देण्याचे आदेश दिले आहेत.

माननीय मंत्री महोदया , 25 अक्टूबरच्या शालेय दक्षिण मुंबई शिक्षण निरीक्षक चा परिपत्रकनुसार 1 ते 20 नवंबर सुट्टी असेल .परत दिवाली सुट्टी निम्मित शालेय शिक्षण विभागात गोंधळ ? pic.twitter.com/WsaCRuep9y — Sachidanand Pandey (@sachidaandpande) October 27, 2021

राज्यात गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनाच्या फैलावामुळे अनेक पालकांना आणि शाळकरी मुलांना आपल्या गावी जाता आले नाही.यंदाच्या दिवळीत कोरोनाचा फैलाव कमी झाला असल्याने पालक आणि मुलं आपल्या मूळ गावी जाण्यास उत्सुक आहेत. परंतु शाळांच्या सुट्ट्या जाहीर झाल्यान नसल्याने त्यांना नियोजन करता आले नाही. अखेर राज्य सरकारने उद्यापासून शाळांना सुट्टी जाहीर केल्याने अनेकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. (Maharashtra School Diwali Holiday from tomorrow, while schools in Mumbai have from November 1st)