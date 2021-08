मुंबई : शाळा सुरू होण्याच्या प्रतिक्षेत (Shala Kadhi Suru Honar) असलेल्या पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. राज्यातील शाळा 17 ऑगस्टपासून सुरू (School Statrt From 17 August) होणार आहे. राज्य सरकारकडून यासंदर्भातील नियमावली (Maharashtra School Guidelines) देखील जारी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सने कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा (Third Wave Of Corona) इशारा दिल्यानंतरही शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू करण्यात आला असून त्यासंबंधीत नियमावली (School Guidelines) देखील जारी करण्यात आली आहे. स्टेट टास्क फोर्सने संभाव्य कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या (Corona Third Wave) पार्श्वभूमीवर दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र तरीही राज्य सरकारकडून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.Also Read - School Statrt From 17 August: राज्यातील शाळा 17 ऑगस्टपासून सुरू होणार, परिपत्रक जारी; टास्क फोर्सच्या इशाऱ्यानंतरही सरकारचा निर्णय

Schools in areas where coronavirus cases are under control can restart physical classes for Std 5-12th in rural areas & 8-12th in urban areas from Aug 17. Safe resumption of schools is being considered to ensure all students have equal access to education amidst the pandemic. pic.twitter.com/iytFWsOJrB

— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) August 10, 2021