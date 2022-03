Maharashtra SSC Exams copy : राज्यात सुरू असलेल्या 10वी (SSC Exams 2022) आणि 12वी (HSC Exams 2022) परीक्षांदरम्यान (Maharashtra SSC 2022 Exams) काही पेपर लीक झाल्याच्या आरोपांमुळे आणि बातम्यांमुळे (Maharashtra HSC Exams 2022) राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. पेपर लीकमध्ये (paper leaks) सहभागी असलेल्या शाळांची MSBSHSE मान्यता काढून घेतली जाईल असा इशारा आजा वर्षा गायकवाड यांनी दिला आहे. विधानसभा अधिवेशनादरम्यान बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.Also Read - SSC and HSC Exam Updates: 10 वी- 12 वीच्या परीक्षेबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी दिली अत्यंत महत्त्वाची बातमी

शिक्षणमंत्र्यांनी ट्विटरवर यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केला. “महाराष्ट्र एसएससी परीक्षा 2022 च्या पेपर लीकमध्ये (Maharashtra SSC Exams 2022) ज्या शाळांचा सहभाग असल्याचे आढळून येईल त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल. दरम्यान, 15 मार्च रोजी इयत्ता 10वी मराठी विषयाच्या परीक्षेदरम्यान लक्ष्मीबाई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, निलजगाव (Lakshmibai Secondary and Higher Secondary School, Nilajgaon) येथे प्राथमिक तपासणीत मुख्याध्यापक, सहशिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यार्थ्यांना कॉपी (Copy in Exam) पुरवत असल्याचे आढळून आले असल्याची माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. तसेच या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येत असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. या संदर्भातील एक व्हिडिओ देखील त्यांनी ट्विटरवरून शेअर केला आहे. Also Read - RTE admissions: पालकांसाठी मोठी बातमी! आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज 16 फेब्रुवारीपासून भरता येणार

काल दि. १५ मार्च रोजी इ. १० वी मराठी विषयाच्या परीक्षेदरम्यान लक्ष्मीबाई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीलजगाव, ता. पैठण, येथे झालेल्या गैरप्रकाराबाबत प्राथमिक चौकशीअंती मुख्याध्यापक, सहशिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी हे विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवीत असल्याचे निदर्शनास आले pic.twitter.com/y2RS7P6P5j — Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) March 16, 2022

Also Read - Maharashtra Board Exam: विद्यार्थ्यांनो अभ्यासाला लागा...10 वी-12 वीच्या परीक्षा ऑफलाईन होणार, वेळापत्रक जाहीर

वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले की, परीक्षेदरम्यान पेपरफुटी, कॉपी आणि इतर गैरप्रकारांमध्ये शाळांचा सहभाग आढळून आला तर राज्य शिक्षण मंडळाकडून त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल. त्याच प्रमाणे इतर शाळांमध्येही अशा प्रकारची गडबड आढळून आल्यास त्यांनाच्यावरही कठोर शिक्षा केली जाईल, असा इशारा वर्षा गायकवाड यांनी दिला आहे. 10वी आणि 12 वी परीक्षांसंदर्भात राज्य शिक्षण मंडळाने अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. राज्य मंडळांच्या इयत्ता 10वी आणि इयत्ता 12वी परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी काही नवीन उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत अशी माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी विधान परिषदेत दिली आहे.