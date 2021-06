मुंबई : राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा (Second Wave Of Corona) प्रभाव कमी होताना पाहायला मिळत आहे. रुग्णांच्या (Corona Patient) आणि मृतांच्या आकड्यात घट होत आहे. अशामध्ये आता राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) देखील लॉकडाऊनचे (Lockdown) निर्बंध शिथिल करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. राज्य सरकारने शुक्रवारी मध्यरात्री लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करणारी नवीन नियमावली (New Guidelines) जाहीर केली. हे नवीन निर्बंध सोमवारपासून म्हणजे 7 जूनपासून लागू होणार आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Seetaram Kunte) यांनी याबाबत आदेश काढला आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: डोनाल्ड ट्रम्प यांचे फेसबुक अकाऊंट निलंबित

मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी गुरुवारी अनलॉकसंदर्भात (Maharashtra Unlock) घोषणा केली होती. त्यानंतर काही तासांत राज्य सरकारने खुलासा करत कोणतीही नियमावली जाहीर केली नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे गोंधळ उडाला होता. पण आता अनलॉकचा गोंधळ संपला असून नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. येत्या सोमवारपासून हे नवीन नियम लागू होणार आहेत.

आठवड्याच्या सरासरीनुसार भरलेल्या ऑक्सिजन बेड्सचे (Oxygen Beds) प्रमाण आणि पॉझिटिव्हीटी रेट (Positivity Rate) या आधारे प्रत्येक जिल्हा प्रशासन नियमावली संदर्भात स्वतंत्र आदेश काढतील. पण या दोन निकषांच्या आधारे नियमावली कशी असेल हे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. प्रत्येक आठवड्याला या दोन निकषांवर जिल्ह्यांची वर्गवारी करुन नियमावलीनुसार निर्बंध शिथिल करायचे की अधिक कडक करायचे याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. एकूण 5 स्तरावर ही अंमलबजावणी होणार आहे.

🚨Level of restrictions for breaking the chain 🚨 pic.twitter.com/Vi8WvkDuqi

