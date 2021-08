मुंबई : राज्यामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट ( Second Wave of Corona virus) ओसरत चालली आहे. कोरोना रुग्णांचा (Corona Patient) आकडा कमी होत असल्याने सरकारने (Maharashtra Government) अनेक निर्बंध शिथिल केले आहेत. पण यामध्ये देखील सरकारने लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना सूट दिली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आज मॉलसाठी (Malls) नियमावली आखली आहे. आता राज्यातील मॉल्स रात्री दहा वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. पण मॉल्समध्ये जाणाऱ्यांसाठी काही अटी घातल्या आहेत. राज्यातील 18 वर्षांखालील मुला-मुलींना मॉलमध्ये प्रवेशासाठी आधारकार्ड (Aadhar Card), पॅनकार्ड (Pan Card), शाळा किंवा महाविद्यालयाचे ओळपत्र (School and College ID Card) दाखवणे आवश्यक करण्यात आले आहे.Also Read - Mumbai Local Update: मुंबईकरांचा प्रवास आणखी सुखकर! मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर आजपासून लोकल फेऱ्यांमध्ये वाढ

In Maharashtra, malls are now open for public but only for those who are fully vaccinated

“All malls can remain open till 10.00 pm every day. Staff & people visiting the malls must carry their vaccination certificate of both doses & a valid photo identity card,” reads the order

— ANI (@ANI) August 16, 2021