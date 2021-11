मुंबई : आतापर्यंत एक गोष्ट पूर्णपणे स्पष्ट झाली आहे की जर तुम्हाला कोरोनापासून (coronavirus) स्वतःचा बचाव करायचा असेल तर कोविड (covid vaccine) लसीकरण हाच एकमेव मार्ग आहे. महाराष्ट्राने आतापर्यंत 100 दशलक्ष लसीकरणाचा (Maharashtra Vaccination) टप्पा ओलांडला आहे, असे असूनही अजूनही अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे लोक विविध गैरसमजांमुळे कोरोनाची लस घेण्यापासून दूर आहेत.Also Read - Corona Vaccination: मुंबईचा विक्रम! 100 टक्के मुंबईकरांनी घेतला कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस

विशेषतः मुस्लीम भागात हे जास्त दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने बॉलीवूडचा दबंग' खान म्हणजेच सलमान खानची (Salman Khan) मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सलमान खान मुस्लिम लोकांना कोरोनाची लस घेण्याचे आवाहन करणार आहे.

दरम्यान, सलमान खानचा एक व्हिडिओही (Salman khan Video on Vaccination issue in Muslim areas) समोर आला आहे. यात तो मुस्लिम लोकांना लसीकरण करण्याचे आवाहन करताना दिसत आहे. सलमानने व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे की, "सरकार जास्तीत जास्त लोकांना लसीकरण करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे. लसीबाबत चुकीच्या गोष्टी आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये लसीबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे. सर्वप्रथम मी लोकांना आवाहन करू इच्छितो की कोरोना लसीबद्दल चुकीच्या गोष्टी पसरवू नका".

सलमान पुढे म्हणतो की “दुसरी गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे की ही लस घेऊन आपण केवळ स्वतःलाच नाही तर आपले कुटुंब, समाज आणि देशाला वाचवतो आहोत”. दरम्यान राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी मंगळवारी सांगितले की सरकार लसीकरणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी बॉलीवूड अभिनेता सलमान खानची मदत घेईल. जेणेकरून लोकांना लस घेण्यास प्रवृत्त करता येईल.