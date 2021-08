मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून दडी मारलेल्या पावसाचं राज्यात अनेक जिल्ह्यात पुनरागमन झालं आहे. अनेक जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस होत आहे. उत्तर महाराष्ट्राला (North Maharashtra)तर पावसानं चांगलंच झोडपून काढलं आहे. चाळीसगाव (Chalisgaon, Jalgaon) शहराला महापूरानं वेढलं आहे. तितूर नदीला महापूर आला असून बाजारपेठेत पाणी शिरलं आहे. अनेक दुकानं पाण्याखाली गेली आहेत. तर दुसरीकडे मुंबईसह (Rainfall in Mumbai) राज्यातील 5 जिल्ह्यांत पुढील 4 तासांत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस कोसळणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागानं (IMD alerts) वर्तवता आहे. यात मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी या पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मुंबईसह ठाण्यात आज सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: मुंबईत दरड कोसळली; 2 गंभीर जखमी, 6 घरांचं मोठं नुकसान

मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोकण परिसरात सध्या पावसासाठी पोषक वातावरण आहे. पुढील 4 तासांत मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची (Heavy to Very Heavy Rainfall) शक्यता आहे. याबाबत हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर (K S Hosalikar) यांनी ट्वीट करून माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर, विदर्भासह उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: दिलासादायक! राज्यात लवकरच शाळा सुरू करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू

Nowcast warning issued at 0700hrs 31 Aug :

Mod to intense spells of rain very likely to occur at isol places in districts of #Thane #Palghar #Raigad #Ratnagiri #Mumbai during next 3-4 hrs. Possibility of thunder/lightning accompanied with gusty winds in some areas.

-IMD MUMBAI pic.twitter.com/5BjlxwYuel

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) August 31, 2021