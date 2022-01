Maharashtra Weather Update : राज्यात गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाळी वातावरण आणि थंडीचा कडाका (Cold In Maharashtra) जाणवत आहे. तुर्तात राज्यातील नागरिकांना यातून दिलासा मिळणार नाहीये. कारण पुढील दोन दिवस हवामानात फारसा बदल होणार नाही त्यामुळे राज्यात थंडी कायम राहाणार असल्याचा अंदाज (Maharashtra Weather ) हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. मात्र त्यानंतर किमान तापमानात 2 ते 3 अंश सेल्सियसने वाढ होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. (Maharashtra Weather Update: Cold and rainy weather will continue for the next two days in the state)Also Read - Maharashtra Weather Update: राज्यात अवकाळी पाऊस कोसळणार! गारपीटचीही शक्यता, IMD दिला अलर्ट

गुजरात, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगड राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात थंडीचे वातावरण निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रात देखील थंडी (Cold In Maharashtra) जाणवत आहे. राज्यात मुंबई आणि कोकण विभागासह उत्तर महाराष्ट्रातील तीन दिवसांपासून किमान तापमानात कमालीची घट झाली. त्यामुळे थंडीचा कडाका वाढला आहे. याशिवाय मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात देखील तापमान घटले आहे. दोन दिवसांनंतर उत्तरेकडील थंडीची लाट ओसरण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे त्यानंतर तापमाणात वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आहे.

कर्नाटकपासून छत्तीसगडपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. यामुळे काही भागात पाऊस देखील झाला. विदर्भावरही याचा परिणाम झाला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून विदर्भात असलले पावसाळी वातावरण आणि थंडी ( Cold and rainy weather) आणखी दोन दिवस कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. (Cold and rainy weather will continue for the next two days in the state)

या राज्यांमध्ये पावसाची शक्यता

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, मिझोराम आणि त्रिपुरा आणि किनारी आंध्र प्रदेशच्या भागात हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विदर्भ आणि छत्तीसगडमध्ये हलक्या पावसाची शक्यता आहे. दुसरीकडे, आसाम, नागालँड, मेघालय, मणिपुरा, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये 15 जानेवारीपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वेळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.