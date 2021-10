मुंबई : राज्यात पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाचा अंदाज (Rains Alerts) व्यक्त करण्यात आला आहे. ` पुढील चार दिवसात कोकण, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाचा (Heavy rains) अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.Also Read - Maharashtra Monsoon Update: राज्यातील 'या' जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पडणार पाऊस, हवामान खात्याचा अंदाज!

या आठवड्यात राजस्थानातूनप परतीचा पाऊस (return rain) सुरु होण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस हजेरी (monsoon update) लावू शकतो असा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला आहे.

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान

राज्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना या पावसाचा जास्त तडाखा बसला. अतिवृष्टीमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला तर काही ठिकाणी जनावरे वाहून गेल्याच्या घटना देखील समोर आल्या. अनेक ठिकाणी घरांचं मोठं नुकसान झालं. गेल्या दोन दिवसात पावसाणे काही प्रमाणात विश्रांती घेतल्यानंतर आता पुन्हा पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकांची काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे.