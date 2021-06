मुंबई: बळीराजासह सगळ्यांना आनंदाची बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हुलकावणी देणारा पाऊस (Monsoon 2021) पुन्हा सक्रीय होणार आहे. महाराष्ट्रात पुढील पाच दिवस सर्वत्र मुसळधार पाऊस (Weather Alert) होणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाकडून (Indian Meteorological Department) वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात अति मुसळधार पावसाची शक्यता होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारकडून स्थानिक प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही जिल्ह्यांना अलर्ट जारी करण्यात आले आहेत. Also Read - Corona Vaccine Side Effects: लस घेण्याआधी पेनकिलर्स घेऊ नका, WHO चा मोठा इशारा

राज्यात पालघर, मुंबई, गोंदिया, गडचिरोली आणि भंडारा हे जिल्हे वगळता सर्व जिल्ह्यात 'येलो' अलर्ट (Yellow Alert) जारी करण्यात आला आहे. पुढील पाच दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि घाट परिसरात मुसळधार पाऊस होईल. त्याचबरोबर उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये दमदार पाऊस होण्याची शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आली आहे. भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर येथे शनिवारी, तर अमरावती, अकोल्यामध्ये रविवारी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांच्या कडकडाटाची शक्यता आहे.

Thunderstorm accompanied with lightning moderate to intense spells of rain & gusty winds very likely to occur at isolated places in the districts of Aurangabad,Jalna,Parbhani,Hingoli,Latur,Beed, Osmanabad, Ahmednagar,Nasik,Dhule,Nandurbar, Satara & Sangli during next 3 -4 hrs pic.twitter.com/15OneiXcG3

— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) June 28, 2021