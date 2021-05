मुंबई : कोरोना विषाणूशी (Coronavirus) दोन हात करणाऱ्या महाराष्ट्राला सलग दुसऱ्या वर्षी चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. नुकत्याच येऊन गेलेल्या तौक्ते चक्रीवादळामुळं (Cyclone Tauktae) महाराष्ट्र आणि गुजरातसह इतर दोन राज्यात देखील मोठं नुकसान झालं आहे. असं असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी फक्त गुजरातमधील नुकसानग्रस्त भागांची हवाई पाहणी केली आणि लगेच एक हजार कोटींची (One thousand crore fund for gujrat) मदतही जाहीर केली. पंतप्रधानांनी केलेल्या या मदतीनंतर केंद्राकडून दुजाभाव होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (MLA Rohit Pawar) यांनी केला आहे. Also Read - सावधान! 'यास' चक्रीवादळाचा मोठा धोका! 'तौक्ते'सारखं विध्वंसक असेल, हवामान विभागाचा इशारा

"तौक्ते वादळाच्या पार्श्वभूमीवर आदरणीय पंतप्रधानांनी गुजरातमधील (Gujarat) प्रभावित क्षेत्राची हवाई पाहणी करून गुजरातसाठी तत्काळ मदत जाहीर केली ही गोष्ट नक्कीच स्वागतार्ह आहे, पण त्यासोबतच इतर राज्यांना मदत दिली नाही ही गोष्ट मात्र तेवढीच खेदजनक आहे", असं आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी म्हटलं आहे. "महाराष्ट्रासह इतर सर्वच प्रभावित राज्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल ही सर्वसाधारण अपेक्षा होती. चक्रीवादळानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार प्रभावित राज्यांच्या सरकारांसोबत काम करीत असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं असलं तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकार ज्या ताकदीनं गुजरात सोबत उभं राहिलं त्या ताकदीने इतर राज्यांसोबत उभं राहताना दिसलं नाही", अशी खंत रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी व्यक्त केली आहे.

“केंद्र सरकाराकडून इतर राज्यांवर अन्याय”

"गुजरातसाठी तातडीची मदत जाहीर झाली परंतु इतर राज्यांनी त्यांचे नुकसानीचे मूल्यांकन केंद्राकडे पाठविल्यानंतर मदत दिली जाईल असं सांगण्यात आलं. सर्वच राज्यांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात सारखंच नुकसान झालेलं असताना केंद्र सरकारने इतर राज्यांवर अन्याय केला हे स्पष्ट आहे", असे देखील रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. "अशा परिस्थितीत राज्यातील विरोधी पक्षाने महाराष्ट्राच्या बाजूने उभं राहणं आवश्यक होतं परंतु दुर्दैवाने तसं झालं नाही. उलट गुजरात मध्ये कसं जास्तीचं नुकसान झालं हे पटवून देण्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्ष पुढे आला, असा टोला देखील त्यानी विरोधकांना लगावला. (Maharashtra will definitely appreciate efforts of Opposition If They tries to get help from Center : Rohit Pawar)

“…तर महाराष्ट्र निश्चितच कौतुक करेल”

“आटलेलं महसुली उत्पन्न आणि केंद्राकडे अडकलेले पैसे या पार्श्वभूमीवर आज राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे, याची सर्वांणाच जाण आहे. तरीही आपण कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढतच आहोत. या ना त्या माध्यमातून राज्यशासन प्रयत्न करत आहे. निधी उभारण्यासाठी नुकतेच आपण कर्जरोखेही काढले आहेत. अशा स्थितीत राज्य सरकारची बाजू घेऊन केंद्राकडे मदत मागण्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्षाने प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्र निश्चितच कौतुक करेल. केवळ विरोधासाठी विरोध करणं हे राज्याच्या आणि विरोधी पक्षाच्याही हिताचं नाही. तरी तौक्ते वादळासाठी NDRMF मधून तात्काळ मदत मिळावी याकरिता सर्वजण अंतर्मनाने प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा करूयात, असा चिमटा त्यांनी विरोधकांना काढला. (Maharashtra will definitely appreciate efforts of Opposition If They tries to get help from Center : Rohit Pawar)