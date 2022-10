Railway Block : पश्चिम रेल्वेने (Western Railway) प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. शनिवारी आणि रविवारी म्हणजेच 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी डहाणू रोड (Dahanu Road) स्टेशनवर ब्लॉक (Railway Block ) असणार आहे. याचा परिणाम पश्चिम रेल्वेच्या काही गाड्यांवर होईल. मात्र यासाठी प्रवाशांच्या सोयीसाठी अतिरिक्त गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रवाशांची दुरावस्था टाळण्यासाठी बाहेरगावच्या गाड्यांना अतिरिक्त स्थानकांवर थांबवण्यात येणार आहे. डहाणू रोड स्थानकात (Dahanu Road station) घेण्यात येणाऱ्या ब्लॉकमुळे उपनगरी आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना याचा फटका बसणार आहे. यामध्ये WR गाड्या शॉर्ट टर्मिनेट/अंशत: रद्द केल्या जाणार आहे. तसेच वाणगव, बोईसर, पालघर आणि डहाणू रोड दरम्यान अंशत: रद्द केल्या आहेत. तसेच ट्रेन नंबर 19002 (सुरत- विरार) 8 ऑक्टोबरला सुरत येथून सुटणार आहे. यानंतर ती सांजन येथे थांबवली जाईल. सांजन ते विरार दरम्यान रेल्वे अंशतः रद्द राहणार आहे. मेल एक्सप्रेसचे वेळापत्रक कसे असणार आहे हे जाणून घेऊया…Also Read - Yuzvendra Chahal Dhanashree: धनश्री वर्माने पती युजवेंद्रसाठी लिहिला खास मॅसेज, टी-20 वर्ल्ड कपसाठी दिल्या शुभेच्छा!

Major block at #Dahanu Road station on dates 08/10/22 & 09/10/22, due to engineering works. Various suburban and non-Suburban trains will be affected. Passengers kindly note and travel accordingly. The inconvenience caused is deeply regretted. pic.twitter.com/FUqWhAl48J

— srdcmbct (@srdcmbct) October 6, 2022