Malegaon Municipal Corporation: राज्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत युती आणि आघाडीबाबात चर्चा रंगलेल्या असतानाच राष्ट्रवादीने काँग्रेसला मोठा झटका दिला आहे. मालेगाव महापालिकेतील (Malegaon Municipal Corporation) काँग्रेसच्या महापौरांसह 27 नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे. यामुळे मालेगावात काँग्रेसला मोठा झटका बसला आहे. राज्यात शिवसेना (Shiv Sena), काँग्रेस (Congress) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) या तीन प्रमुख पक्षांच्या महाविकासआघाडीची (Maha Vikas Aghadi) सत्ता असली तरी अशा अनेक घटनांमधून या तिन्ही पक्षांमधील मदभेद समोर आले आहेत.Also Read - My Mentor.. My Hero.. My father ! वडिलांना पद्मभूषण जाहीर झाल्यानंतर मुलाने केली भावनिक पोस्ट

एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसच्या 30 पैकी 27 नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्याने काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. मालेगावच्या महापौर ताहिरा शेख यांनीही राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसच्या २७ नगरसेवकांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्यात आला. Also Read - BMC Election 2022: मुंबई महापालिकेकडून निवडणूक आयोगाकडे प्रभाग पुनर्रचना आराखडा सादर

Malegaon, Maharashtra: 27 corporators of the Congress party joined Nationalist Congress Party (NCP) today in the presence of party leader and Deputy CM Ajit Pawar. Malegaon Mayor Tahira Shaikh joined the party too. pic.twitter.com/XYVLLslEnw

— ANI (@ANI) January 27, 2022