मुंबई : तृणमूल काँग्रेसच्या (Trinamool Congress) नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) तीन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात ममता बॅनर्जी काही उद्योगपतींची बैठक घेणार आहेत. तसेच महाविकास आघाडीतील (MVA leaders) नेत्यांच्या भेटी देखील घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर ममता यांचा हा दौरा अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) आज संध्याकाळी मुंबईत दाखल झाल्या. यानंतर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ट्रायडेंट हॉटेलमध्ये (Trident Hotel) ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली. या बैठकीत काही महत्वाच्या राजकीय विषयांवर चर्चा झाल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.

Maharashtra Minister and Shiv Sena leader Aaditya Thackeray and party leader Sanjay Raut met West Bengal CM and TMC chief Mamata Banerjee today in Mumbai. pic.twitter.com/yGcZ1sT9Ck

— ANI (@ANI) November 30, 2021