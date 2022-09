Manikrao Gavit Passed Away : माजी केंद्रीय राज्यमंत्री (Union Minister of State) माणिकराव गावित (Manikrao Gavit) यांचे निधन झाले आहे. माणिकराव गावित यांचे अल्पशा आजाराने वयाच्या 88 वर्षी निधन झाले आहे. नाशिकमधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु असताना आज सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. माणिकराव गावित यांच्या निधनानंतर (Manikrao Gavit Passed Away ) त्यांचा मुलगा भरत गावित यांनी ट्वीट करत ही माहिती दिली.Also Read - Maharashtra Political Crisis : मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठं खिंडार! शिंदे गटाचा ठाकरेंनंतर आता शरद पवारांना धक्का

मिळालेल्या माहितीनुसार, माणिकराव गावित यांची अचानक प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना नाशिकधील खासगी रुग्णाल्यात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरु असताना आज सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास त्यांच्या निधनाची माहिती डॉक्टरांनी दिली. रविवारी नवापूर इथे त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. माणिकराव गावित यांच्या निधनामुळे राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या निधनानंतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक राजकीय नेत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

नंदुरबार (Nandurbar) लोकसभा मतदारसंघातून ते सलग नऊ वेळा खासदार म्हणून संसदेत निवडून गेले होते. ते कार्यकर्त्यांमध्ये ‘दादासाहेब’ म्हणून लोकप्रिय होते. माणिकराव गावित यांनी 1965 साली ग्रामपंचायतीपासून राजकारणाला सुरुवात केली. ते 1981 साली पहिल्यांदा खासदार झाले होते. त्यांनी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री पदांची जबाबदारी संभाळली होती. ते लोकसभेचे हंगामी अध्यक्षही राहिले आहेत. माणिकराव गावित यांना दोन मुलं असून ते सुद्धा राजकारणात सक्रीय आहेत. त्यांची मुलगी निर्मला गावित इगतपुरीच्या माजी आमदार आहेत. तर मुलगा भरत गावित भाजपाचे जिल्हा परिषद सदस्य आहेत.