Marathi Actress Ketaki Chitale: मराठी अभिनेत्री केतकी चितळे (Ketaki Chitale) ही सध्या तुरुंगात असून तिने आता मुंबई हायकोर्टात (Mumbai Highcourt) धाव घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) यांच्याबाबत सोशल मीडियावर (Social Media) आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी केतकीला पोलिसांनी अटक केली होती. परंतु आपल्याला झालेली अटक बेकायदा असल्याचे केतकीने मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.Also Read - LinkedIn आणि UN Women : भारतीय महिलांना करिअर घडवण्याची मोठी संधी, जाणून घ्या काय आहे हा उपक्रम

केतकी चितळे सध्या तळोजा येथील तुरुंगात आहे. शरद पवार यांच्याबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या प्रकरणी काही दिवसांपूर्वी तिला पोलिसांनी अटक केली होती. परंतु, आपल्याला झालेली अटक बेकायदा असल्याचे केतकीने म्हटले आहे. यासाठी तिने आता मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. Also Read - President Election 2022: शरद पवारांनी नाकारली राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीची ऑफर, आता 'ही' नावे चर्चेत

Marathi actress Ketaki Chitale files a fresh plea before Bombay High Court. In her plea, she called her arrest illegal.

She was arrested on May 15 for allegedly sharing a derogatory post on Facebook against NCP chief Sharad Pawar.

