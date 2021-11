मुंबई : मुंबईमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून आग (Mumbai Fire) लागल्याच्या घटना समोर येत आहे. गुरुवारी पवई येथील कार सर्व्हिस सेंटरला (Powai Car Service Center Fire) आग लागल्याची घटना ताजी असताना आज पुन्हा विलेपार्ले परिसरात एका मॉलला (VileParle Mall Fire) भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. विलेपार्ल्यातील इर्ला मार्केट येथील प्राईम मॉलला भीषण आग (Prime Mall Fire) लागली आहे. आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या (Fire Brigade) 10 गाड्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत.Also Read - Powai Fire: पवईमध्ये कार सर्व्हिस सेंटरला भीषण आग, कोट्यवधींच्या गाड्या जळून खाक

Entire Irla lane is shut due to massive fire at Prime mall pic.twitter.com/a005DHeuqR

— Saloni Jhaveri (@SaloniJhaveri4) November 19, 2021