नाशिक​ : नाशिकमध्ये मेडिकलच्या विद्यार्थ्याचा संशयास्पद स्थितीत मृतदेह आढळून आल्यानंतर उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला आहे. स्वप्नील शिंदे (Swapnil Shinde) असे या विद्यार्थ्याचे नाव असून त्याने रॅगिंगला कंटाळून आत्महत्या (Medical Student Suicide) केल्याचा दावा त्याच्या कुटूंबियांनी केला आहे. स्वप्नील नाशिकच्या वसंत पवार मेडिकल कॉलेजमध्ये (Vasant Pawar Medical College) पहिल्या वर्षात शिकत होता. स्वप्नीलच्या नातेवाईकांनी ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा आरोप केलाय आहे. कॉलेजमधील मुली त्याची रॅगिंग (Ragging) करत होत्या. याच त्रासाला कंटाळून त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. दरम्यान त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होत नाही तो पर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याची भूमिका स्वप्नीलच्या नातेवाईकांनी घेतली आहे.

स्वप्नील शिंदे मेडिकल कॉलेजमधील ऑपरेशन थिएटरच्या बाजूला असलेल्या वॉशरूम मध्ये बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला होता. त्याच्यावर उपचार सुरू होते. स्वप्नीलने रात्री 10:30 वाजण्याच्या सुमारास डॉ. जितेंद्र खोडीलकर यांनी त्याला मयत घोषित केले. या प्रकरणी आडगाव पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद दाखल आहे. (Medical Student Suicide: Shocking! Medical students commit suicide in Nashik due to ragging of girls!)

स्वप्नील शिंदे नाशिकच्या वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये शिक्षण घेत होता. गायनॅकॉलॉजीच्या दुसऱ्या वर्षात तो शिकत होता. स्वप्नीलकडे आढळून आलेल्या सुसाइड नोटमध्ये त्याने रॅगिंग करणाऱ्यांची नावेही लिहिली असल्याचा दावा त्याच्या कुटुंबियांनी केला आहे. याप्रकरणी दोन मुलींसह कॉलेज प्रशासनावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कुटुंबियांनी केली आहे.

दुसरीकडे कुटुंबियांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांचे कॉलेज प्रशासनाकडून खंडन करण्यात आले आहे. कॉलेज प्रशासनने स्वप्नीलची आत्महत्या नसून तो चक्कर येऊन पडल्याचा दावा केला आहे. पोलीसांकडून याबाबत तक्रार दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. (Medical Student Suicide: Suspicious death of a medical student in Nashik; Family members claim He committed suicide due to ragging from girls)