MHADA Recruitment Exam: म्हाडामध्ये विविध पदांच्या भरतीसाठी परीक्षा (MHADA Exam) देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. पेपर फुटीचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर 12 डिसेंबर 2021 रोजी रद्द करण्यात आलेली म्हाडाची भरती परीक्षा लवकरच घेण्यात येणार आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक म्हाडाच्या संकेतस्थळावर जाहीर झाले आहे. त्यानुसार 29, 30 आणि 31 जानेवारी तसेच 1 ते 3 फेब्रुवारी रोजी परीक्षा होणार आहे.

या परीक्षेच्या माध्यमातून म्हाडामधील 144 पदांसाठी 565 रिक्त जागा भरण्यात येणार आहे. या परीक्षेचे डिसेंबरमध्ये आयोजन करण्यात आले होते तेव्हा दोन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज आले होते. मात्र परीक्षेला काही तास शिल्लक असताना राज्य सरकारला परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय़ घ्यावा लागला होता. म्हाडा परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फोडण्यात आल्याचे उघडकीस आल्यानंतर ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. जी. ए. सॉफ्टवेअर कंपनीच्या एका संचालकाने प्रश्नपत्रिका फोडण्याचा डाव आखला होता.

म्हाडाची परीक्षा 12 डिसेंबर 2021 रोजी घेण्यात येणार होती. मात्र ती अचानक रद्द करण्यात आली त्यामुळे विद्यार्थी चांगलेच संतप्त झाले होते. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Minister Jitendra Awhad) यांनी मध्यरात्री याबाबत ट्वीट करत परीक्षा पुढे ढकलली असल्याची माहिती दिली होती. आव्हाड यांनी यासंदर्भात व्हिडिओ शेअर करत सर्व विद्यार्थ्यांची क्षमा देखील मागितली. तसंच या परीक्षा जानेवारी महिन्यात घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आता या परीक्षेचे आयोजन 29 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी करण्यात आले आहे. ऑनलाइन पद्धतीने आणि ‘टीसीएस’च्या माध्यमातून म्हाडाची भरती परीक्षा होणार आहे.