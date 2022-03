MHT CET 2022 Registration : महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा सेलने (Maharashtra State Common Entrance Test Cell) MHT CET 2021 साठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे. उमेदवारांना आता 15 एप्रिलपर्यंत परीक्षेसाठी अर्ज करता येणार आहे. इच्छूक उमेदवार mhtcet2022.mahacet.org किंवा cetcell.mahacet.org या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करू शकतात. याआधी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च होती.Also Read - Indian Army Recruitment 2022: भारतीय सैन्यात 191 जागांवर भरती, पुरुष आणि महिला उमेदवार करू शकतात अर्ज, जाणून घ्या तपशील

MHT CET द्वारे महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी/तंत्रज्ञान, फार्मसी आणि कृषी संस्थांमध्ये प्रवेश दिला जातो. मात्र या परीक्षेचा भाग असलेल्या संस्थांमध्येच MHT CET द्वारे प्रवेश दिला जातो. वाढवलेल्या मुदतीसाठी उमेदवारांकडून कोणतेही विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही. परंतु जे उमेदवार 15 एप्रिलपर्यंत अर्ज करू शकणार नाहीत ते 16 ते 23 एप्रिलपर्यंत विलंब शुल्कासह अर्ज सादर करू शकतात. उमेदवारांना विलंब शुल्क म्हणून 500 रुपये भरावे लागतील. उमेदवात थेट या लिंकवर https://mhtcet2022.mahacet.org/StaticPages/HomePage क्लिक करून अर्ज करु शकतात.

तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी MHT CET 2022 11 ते 28 जून 2022 या कालावधीत घेण्यात येईल. MHT CET 2022 PCM (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित) आणि PCB (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र) या दोन ग्रुपमध्ये आयोजित केले जाते.