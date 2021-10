पुणे : पुण्यात एका बॅडमिंटन प्रशिक्षकानं अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग (Minor Girl Molest) केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बालेवाडी (Balewadi,Pune) क्रिडा नगरीत घडलेल्या या घटनेमुळे खळबळ उडीली आहे. पीडित मुलीने घडलेला संतापजनक प्रकार आपल्या आईला सांगितल्यानंतर ही घटना समोर (minor girl sexual molest by badminton coach) आली. पीडितेच्या आईनं हिंजवडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली असून पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत संशयित आरोपीला अटक (suspect arrested) केली आहे. (Minor Girl Molest: Badminton coach molest minor girl; incident at Balewadi in Pune)Also Read - Car Accident: गोव्याच्या खाडीत कार बुडाली! पुण्यातील नवोदित अभिनेत्रीसह प्रियकराचा मृत्यू

संशयीत आरोपी प्रशिक्षकाचे वय 36 वर्षे आहे. त्याने कोचिंगसाठी येणाऱ्या पीडित मुलीला शटल बॉक्स जिममधील लॉकरमध्ये ठेवायला सांगितले. त्यानंतर एकटी पासून तिचा पाठलाग केला आणि लैंगिक चाळे करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पीडित मुलीनं आरोपीच्या तावडीतून स्वत:ची सुटका करून घेतली. घडलेला प्रकार आपल्या आईला सांगितला. शनिवारी सकाळी दहाच्या सुमारास हा संतापजनक प्रकार घडला.

पीडित मुलीनं दिलेल्या तक्रारीनुसार, शनिवारी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास संशयित आरोपीने पीडित मुलीला शटल बॉक्स जिममधील लॉकरमध्ये ठेवण्यास सांगितले. त्यानंतर तो तिच्या पाठीमागे गेला आणि पीडितेशी बोलायला सुरुवात केली. पीडितेची प्रशंसा करत शेकहॅन्ड करण्याचासाठी हात पुढे केला. प्रशिक्षकाच्या तोंडून कौतुक ऐकल्यानंतर पीडितेनंही शेकहॅन्ड करण्यासाठी हात पुढे केला. परंतु त्याने तिला मिठीत घेतले. या प्रकाराने घाबरलेल्या मुलीनं कशीबशी स्वत:ची सुटका केली घडलेला सर्व प्रकार आपल्या आईला सांगितला. पीडितेच्या आईच्या तक्रारीनंतर हिंजवडी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.