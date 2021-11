मुंबई : मुंबई नगर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या ईडी कोठडीची मागणी फेटाळली आहे. न्यायालायने त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी (judicial custody) सुनावली आहे. ईडीने बेनामी संपत्ती (money laundering) प्रकरणी अनिल देशमुख यांना आणखी 9 दिवसांची ईडी कोठडी (ED custody) देण्याची मागणी केली होती. यावर अनिल देशमुखांच्या आणि ईडीच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: मनी लॉन्ड्रिंगप्रकणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी!

न्यायालयाने यापूर्वी मंगळवारी देशमुख (Anil Deshmukh) यांना सहा नोव्हेंबरपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले होते. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 12 तासांहून अधिक काळ चौकशी केल्यानंतर ईडीने सोमवारी रात्री उशिरा देशमुख यांना अटक केली होती. हे प्रकरण महाराष्ट्र पोलीस विभागातील एका कथित खंडणी टोळीशी संबंधित असून याप्रकरणी ईडीने इतर दोन आरोपींनाही अटक केली आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: समीर वानखेडे यांच्याकडून आर्यन खान ड्रग्स प्रकरणाचा तपास काढला

Lawyer present in Court have informed that the Court has heard ED and Deshmukh’s counsel. Orders are being passed by Holiday Judge PR Sitre. #AnilDeshmukhArrested #AnilDeshmukh #ED

— Bar & Bench (@barandbench) November 6, 2021